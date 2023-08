Colisão entre caminhonetes mata produtor rural na BR-060

Uma colisão entre duas caminhonetes, matou o produtor rural, Ananias Costa Fernandes, de 71 anos, na tarde de ontem (18), na BR-060, próximo ao município de Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações do site Noticidade, o acidente aconteceu quando uma caminhonete modelo F-250 que chegava no município de Sidrolândia, colidiu na lateral de uma caminhonete Hilux, que fazia um retorno. Com o impacto da colisão, ambos os veículos foram parar no canteiro central.

Na Hilux, haviam quatro pessoas, o motorista e dois passageiros que estavam na parte de trás do veículo, foram socorridos e encaminhados ao hospital.

Conforme informações apuradas pelo site local, a Hilux teria feito uma conversão em 8um trevo, não respeitando a preferencial.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.