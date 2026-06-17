Asfalto e drenagem chegam a onze bairros da Capital

A Prefeitura de Campo Grande homologou a Concorrência Eletrônica nº 006/2026 para execução de obras de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em 11 bairros da Capital. O resultado foi publicado nessa terça-feira (16), no Diogrande (Diário Oficial do Município), com investimento total de R$ 39,7 milhões.

As obras serão executadas pela TST Construções Ltda nos bairros Aero Rancho, Vila Nogueira, Vila Aimoré e Vila Amapá; pela Macro Engenharia e Construções Ltda no Jardim das Nações; pela DMP Construções Ltda no Jardim Los Angeles; e pela Relevo Engenharia Ltda no Residencial Flores, Parque Residencial União II, Parque Residencial dos Girassóis e Residencial Oliveira.

A homologação foi assinada pela prefeita Adriane Lopes, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021, permitindo o avanço dos procedimentos administrativos que antecedem a emissão das ordens de serviço e o início das obras.

“Estamos avançando em uma etapa fundamental para garantir que essas obras cheguem aos bairros que aguardam por melhorias de infraestrutura. São investimentos que levam mais qualidade de vida, segurança e mobilidade para a população”, destacou a prefeita.

Os serviços incluem pavimentação asfáltica, drenagem e microdrenagem, recapeamento e sinalização viária. Ao todo, serão implantados cerca de 12,5 quilômetros de infraestrutura urbana.

O investimento integra o pacote de R$ 250 milhões destinado à execução de 22 lotes de obras de infraestrutura em todas as regiões de Campo Grande. Nesta etapa, foram contemplados quatro lotes.

Os contratos preveem prazo de execução entre seis e nove meses, conforme o lote, com acompanhamento técnico da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).