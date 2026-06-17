Homem é baleado após atender dupla em frente de residência, em Campo Grande

Na noite desta terça-feira (16), um homem, de 52 anos que atua como lavador de carros, foi vítima de uma tentativa de homicídio. O caos aconteceu no bairro Vila Margarida, em Campo Grande. O homem estava em casa e foi atingido por disparos após atender dois indivíduos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Força Tática do 9º Batalhão da Polícia Militar foi acionada no local por volta das 23h30. Na ocasião, a vítima informou que estava deitado, quando ouviu duas pessoas chamando por “Alan” em frente a sua residência.

Ainda conforme o relato, ao sair para verificar quem era, se deparou com dois homens em uma motocicleta, ainda usando capacetes. Quando o morador perguntou sobre do que se tratava, o autor que estava na garupa sacou uma arma e disparou. Após o crime, a dupla fugiu do local.

A sobrinha do lavador de carros acionou os primeiros socorros e a policia. O homem foi atingido na região pélvica e recebeu atendimento ainda consciente e orientado. Posteriormente, ele foi encaminhado para a Santa Casa, onde permanece sob observação.

A Polícia Civil e Perícia estiveram no local e o caso continua sendo investigado.