As obras do programa “Campo Grande Saneada” não param de avançar

A previsão é implantar até o final do ano 150 quilômetros de redes de esgoto

O sorriso de gratidão do senhor, Valdomiro Colman, aposentado, moradora do bairro Nova Lima emocionou a equipe da Águas Guariroba ao recebê-lo para ativa sua ligação de esgoto. Colman conta feliz, que por muito anos aguardava a chegada da rede de esgoto em sua rua. “Agora eu tenho os serviços completos, água da rua e esgoto sendo coletado. Me sinto muito feliz”, disse.

Mais dignidade e respeito para a população campo-grandense, este é o propósito do mais novo programa da Águas Guariroba, o “Campo Grande Saneada”. O objetivo da concessionária é implantar até o final do ano, cerca de 150 quilômetros de rede de esgoto, beneficiando mais de 16 mil famílias na Capital.

Esta é uma das maiores ações da concessionária no ano de 2023, com investimentos direcionados à ampliação da rede de esgoto em Campo Grande. O programa dá continuidade às ações de ampliação e universalização dos serviços de coleta de esgoto na cidade.

As obras seguem o cronograma da concessionária e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do município. Os bairros Nova Lima e North Park foram as primeiras regiões a receber as obras, que a partir dos próximos meses, seguem para outros bairros como Panamá, São Conrado, Lageado, Tiradentes, Coophavilla II, região Lagoa e Jardim Aeroporto, totalizando 10 bairros beneficiados.

Bairro Nova Lima

Helena Beruk

Rua Manoel da Costa x Rua Alberto da Veiga

Narciso Dias Rua Alberto da Veiga x Rua Jerônimo de Albuquerque

Manoel da Costa

Rua Haroldo Pereira x Rua Henrique Martins

Rua Nefe Pael

Rua Haroldo Pereira x Rua Lino Villacha

Bairro: Lageado

Rua Elídio Pinheiro

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

Rua João Alves

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

• Rua José de Freitas

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

• Rua Segismundo Tavares

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

• Rua Lea Maria

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

• Rua Genuíno Fornari

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

• Rua Domingos Belentani

(Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

• Rua Manoel Macedo

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

• Rua Diomédes Rosa

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

• Rua Maria Del Horno

Rua Durando Pereira x Rua Evelina Selingardi

Bairro: Los Angeles

Rua Mansour Contar

Rua Luís Vasconcelos x Rua Paulo Frontin

Rua Juca Pirama

Rua Luís Vasconcelos x Rua Paulo Frontin

Rua Mansour Contar

Rua Alm. Chochrane x Rua Luís Vasconcelos

Rua Marquês Barbaena

Rua Luís Vasconcelos x Rua Paulo Frontin

Rua Marques de Barbacena

Rua Luís Vasconcelos x Rua Paulo Frontin

Rua Juca Pirama

Rua Luís Vasconcelos x Rua Frontin

Bairro: Lageado

Rua Zeca Mota

Rua Miltinho Soletti x Rua Dario Anhaia Filho

Rua Sidnei Ferreira Ribeiro

Rua Miltinho Soletti x Rua Dario Anhaia Filho

Bairro: São Conrado

Rua Abatixi

Rua Felipe Safadi Nogueira x Rua Carangola

Rua Carangola x Rua Japim

Rua Sta Bertilia

Rua Felipe Safari x Rua Carangola

Rua Acrisio Correa

Rua Felipe Safadi Nogueira x Rua Carangola

Rua Felipe Safari Nogueira

Rua Ângelo Fontolan x Rua Ricardo Albino

Rua Ricardo Albino x Rua Mabel Terezinha

Rua Mabel Terezinha x Rua Ana Cavalieri

Rua Luana Cavaliere Mura

Rua Benedito Martins Bravo x Rua Raony Bravo Mura Pedro

Rua Raony Bravo Mura Pedro x Rua Felipe Safadi Nogueira

Rua Benedito Martins Bravo

Rua Luana Cavaliere x Rua Milady B. Martins

Bairro: Tiradentes

Rua dos Estudantes

Rua Abilio Soares x Rua Domingos

Rua dos Estudantes

Rua Domingos de Moraes x Rua Conselheiro Furtado

Rua Luiz Goes

Rua Domingos de Moraes x Rua Conselheiro Furtado

Rua Domingos de Moraes

Rua Luiz Goes x Rua Alameda Santos

Rua Alameda Santos x Rua Teixeira da Silva

Rua Teixeira da Silva x Rua Francisco Rodrigues

Av. Três Barras x Rua dos Estudantes

Rua dos Estudantes x Rua Luiz Goes

Rua Teixeira da Silva x Rua Francisco Rodrigues

Rua Conde São Joaquim

Rua Anchieta Curado x Rua Maria Scatena

Acompanhe a evolução das obras (17 a 20 de abril), logo será a sua rua. Acesse também: Carreta tomba na MS-060, após perder os freios na região de serra

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria