Carreta tomba na MS-060, após perder os freios na região de serra

Uma carreta perdeu os freios e tombou em uma valeta, na BR-060, na Serra Maracaju, no município de Nioaque, a 184 quilômetros de Campo Grande. Apesar da gravidade, o motorista saiu ileso do acidente.

Segundo apurado pelo site Jardim MS News, o motorista tareia carregado o veículo com soja em Sidrolândia, quando na descida de serra, percebeu o veículo sem freio e tentou desviar para o lado direito da pista. A carreta tombou as margens da rodovia. Apesar do susto, o motorista sofreu apenas escoriações.

Equipes da Defesa Civil e da Polícia Militar estiveram no local controlando o trânsito, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

