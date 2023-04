Policiais de SP encontram cocaína que saiu de MS dentro de botijão de gás

Agentes da Polícia Federal, com apoio do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR/SP), apreendeu na tarde de ontem (19), cocaína e maconha escondidos num botijão de gás, no município de Rancharia, interior de São Paulo. Segundo a polícia, os entorpecentes encontrados saiu de Ponta Porã com destino a cidade de Santos (SP).

O flagrante aconteceu na SP-284, quando policiais do Tático Ostensivo Rodoviário, abordou caminhão que estaria transportando soja. Ao ser questionado, o condutor mostrou nervosismo, o que levantou suspeitas dos policiais.

Os agentes realizaram uma fiscalização no veículo, onde encontraram 16,5 kg de pasta base de cocaína, 6,163 kg de maconha e 8 porções de skunk, dentro de um botijão de gás. O condutor foi preso em flagrante. Ao ser questionado, relatou que pegou os entorpecentes na fronteira com o Paraguai e que estava transportando soja até Santos, litoral paulista.

O veículo e a droga foram encaminhados a Polícia Federal de Presidente Prudente.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.