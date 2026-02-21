Sábado é de Sol e há chances de pancadas de chuvas de verão no MS

Em alguns pontos isolados do Estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Há possibilidade de acumulados de chuva mais significativos

Neste sábado (21), a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade ao longo do período, com condições favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva típicas de verão.

Em pontos isolados do Estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Há possibilidade de acumulados de chuva mais significativos, podendo ultrapassar os 30 – 40 mm em 24 horas, especialmente nas áreas onde as instabilidades atuarem de forma mais persistente.

Os ventos atuam do quadrante norte com velocidades que variam entre 30 e 50 km/h, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação a previsão de temperaturas por regiões:

Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre

27-35°C.

Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 23-26°C e máximas entre 29-36°C.

Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-34°C.

Campo Grande (Capital): Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 27-30°C.

Com informações do Cemtec.

