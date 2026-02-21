Árvore cai e bloqueia Rua Maria Isabel Couto Pontes, deixando bairro Nossa Senhora das Graças sem energia

Uma árvore caiu e bloqueou a Rua Maria Isabel Couto Pontes, no bairro Nossa Senhora das Graças, causando a interrupção do fornecimento de energia elétrica para toda a região na tarde desta sexta-feira (20).

Conforme mostraram imagens enviadas, a queda da árvore deixou a rua completamente bloqueada. A queda também provocou um apagão que afetou várias residências no bairro.

Segundo relatos, a energia foi restabelecida apenas na manhã do dia seguinte, causando transtornos para os moradores durante o período em que ficaram sem luz.

Equipes de manutenção foram acionadas para remover a árvore e restabelecer o serviço elétrico, garantindo a segurança e a normalização do trânsito no local.