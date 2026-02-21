Três shows custarão R$ 1,38 milhão aos cofres públicos da cidade de Costa Rica

Cachê de Ana Castela é de R$ 800 mil e concentra mais da metade do valor destinado à Expo Rica 2026

O município de Costa Rica, no norte do Estado, autorizou o gasto de R$ 1.380.000,00 em recursos públicos para a contratação de três shows nacionais que irão compor a programação da Expo Rica 2026, evento marcado para ocorrer entre os dias 7 e 9 de maio, no Parque de Exposições Laerte Paes Coelho, no município.

As contratações foram formalizadas por meio de inexigibilidade de licitação e publicadas no Diário Oficial do Município, edição nº 4.438, de 2 de fevereiro de 2026. O procedimento é previsto no artigo 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, que autoriza a contratação direta de artistas por meio de representantes exclusivos.

Do total autorizado, R$800 mil correspondem ao cachê da cantora Ana Castela, que tem apresentação prevista para o dia 7 de maio. O valor representa mais da metade de todo o montante destinado às atrações musicais do evento.

A programação inclui ainda o show da dupla Di Paullo & Paulino, no dia 8 de maio, com contrato autorizado no valor de R$280 mil, e a apresentação do grupo Traia Veia, marcada para o dia 9 de maio, ao custo de R$300 mil.

Somados, os contratos autorizam gasto público superior a R$1,3 milhão para apenas três apresentações musicais em um município com população estimada em 28.740 habitantes, segundo dados de 2025.

Os recursos serão executados pela Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, por meio do Fundo Municipal de Cultura. As autorizações foram assinadas pelo secretário da pasta e ordenador de despesas, Acir Ferreira, e pelo prefeito Cleverson Alves dos Santos.

O que diz a prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Costa Rica informou que a 5ª Expo Rica é realizada em parceria com entidades do terceiro setor, como o CREC (Costa Rica Esporte Clube) e o CTN (Centro de Tradições Nordestinas). Segundo a administração municipal, a viabilidade dos shows conta com “suporte institucional que busca reduzir o impacto direto no Tesouro Municipal”.

O município afirma que, além de dotação da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, o evento recebe apoio de emendas parlamentares federais articuladas pela senadora Soraya Thronicke e pelo deputado federal Beto Pereira, além de participação da iniciativa privada, como a empresa Atvos.

Ainda conforme a nota, o investimento é planejado como forma de impulsionar a economia local. A prefeitura sustenta que, por adotar modelo de entrada gratuita, o evento amplia o consumo no comércio da cidade, fomenta o microempreendedorismo na praça de alimentação, eleva a ocupação da rede hoteleira e fortalece a estratégia de promoção do município como “cidade agroturística”.

A gestão municipal defende que os recursos aplicados retornam em forma de geração de renda, arrecadação de tributos e movimentação dos setores de turismo e serviços durante os dias de festa.

Por Biel Gill