“O Beijo no Asfalto” retorna aos palcos no Teatro Aracy Balabanian

Nova montagem promete emocionar o público da Capital

O clássico “O Beijo no Asfalto”, de Nelson Rodrigues, volta aos palcos de Campo Grande em uma nova montagem que promete emocionar o público. O espetáculo será apresentado no dia 21 de fevereiro de 2026, às 19h, no Teatro Aracy Balabanian, localizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Com classificação indicativa de 14 anos e duração de 1h30, a peça revisita um dos textos mais impactantes da dramaturgia brasileira.

A trama parte de um gesto simples, mas devastador: Arandir, interpretado por Henrique Teixeira, atende ao último pedido de um homem atropelado e lhe dá um beijo antes da morte. O ato de compaixão, no entanto, é distorcido pela imprensa e transformado em escândalo, desencadeando uma série de conflitos que abalam sua vida pessoal e familiar. A história expõe temas como preconceito, moralidade, sensacionalismo e a força destrutiva do julgamento público.

Mesmo décadas após sua estreia, o texto permanece atual ao retratar a manipulação midiática e a hipocrisia social. Nelson Rodrigues constrói um retrato contundente da sociedade, evidenciando como a verdade pode ser moldada conforme interesses e como a opinião pública pode se tornar implacável. A nova encenação propõe um olhar sensível e humano sobre o episódio central, ressaltando as contradições presentes nas relações sociais.

A direção é assinada por Iago Arimura e Gustavo Boer, que conduzem o elenco em uma interpretação intensa e emocional. A iluminação de Stepheen contribui para criar uma atmosfera tensa e simbólica, reforçando o impacto dramático da narrativa. A montagem é uma realização da Escola Adote e aposta em uma estética cuidadosa para potencializar a experiência do público.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, em diferentes lotes, com opções de inteira, meia-entrada e combo família para cinco pessoas, além da possibilidade de parcelamento. A apresentação será presencial, reunindo espectadores para uma noite de teatro marcada por reflexão, emoção e atualidade em Campo Grande.