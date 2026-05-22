Arraiá do TJMS terá renda destinada a entidades filantrópicas

O Arraiá do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), no dia 26 de julho, reunirá atrações e o melhor da gastronomia típica do período, em Campo Grande.

O evento será realizado no estacionamento do tribunal, aberto aos servidores e à população em geral. A festa celebra a cultura caipira com atrações para toda a família.

Entre as opções gastronômicas estarão pamonha doce e salgada, curau, milho cozido, cachorro-quente, pastéis, caldos, arroz carreteiro, além de doces típicos, como canjica, maçã do amor e arroz doce. Também haverá venda de refrigerantes e quentão.

Pensando nas crianças, o arraiá terá brincadeiras tradicionais. Além de valorizar a cultura popular, o dinheiro arrecadado será revertido para entidades filantrópicas.

Entre as atrações infantis, a diversão inclui pula-pula, cavalo mecânico, tobogã e pescaria. A animação da festa ficará por conta do DJ Calixto Zulu e do grupo de forró Ipê da Serra.

Prepare a camisa xadrez, a bota e o chapéu de palha e participe do Arraiá do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

Serviço

Arraiá do TJMS

Data: 26 de julho

Hora: A partir das 18h

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