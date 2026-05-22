Homem morre após colisão com veículo da prefeitura de Aquidauana

Vítima de 63 anos morreu após acidente na MS-345; equipe da Saúde estava no veículo oficial

Um homem, de 63 anos, identificado como A.L.R., morreu no início da tarde desta sexta-feira (22), após um acidente de trânsito na região da Serrinha, na MS-345, em Aquidauana.

A prefeitura emitiu nota informando que o veículo pertence à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento. A bordo seguiam o motorista, uma médica dentista, uma técnica de enfermagem e uma assistente social.

Conforme o Executivo Municipal, as circunstâncias do acidente serão apuradas.

“A Administração Municipal acompanha de perto a situação dos servidores envolvidos no acidente. Contudo, mesmo com todo o pronto atendimento prestado pelas guarnições de socorro e pela equipe hospitalar, infelizmente, o senhor A.L.R. não resistiu à gravidade dos politraumas sofridos e veio a óbito”, diz a nota.

Ainda segundo o posicionamento, a administração está em contato com familiares da vítima e presta todo o atendimento necessário.

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