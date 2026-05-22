Carreta carregada com botijões de gás tomba na BR-163 em Campo Grande

Tráfego segue sem congestionamentos, apesar da interdição parcial da pista após o acidente

Um caminhão que transportava carga de botijões de gás tombou no início da tarde desta sexta-feira (22), na BR-163, nas proximidades da Avenida Gury Marques, em Campo Grande.

Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista seguia no sentido Sidrolândia e, ao tentar fazer a curva no anel viário, a carreta acabou tombando.

O motorista não ficou ferido, e a carga caiu no canteiro lateral, sem atingir outros veículos que passavam pelo local no momento do acidente.

No momento, a pista segue operando em apenas um sentido, no sistema pare e siga. A concessionária responsável pela via informou que Houve interdição da faixa de rolamento no sentido norte e o tráfego segue sem maiores congestionamentos.

Segundo a Motiva Pantanal, para garantir a segurança da operação diante de um possível vazamento de gás, o Corpo de Bombeiros foi acionado e atua em conjunto com equipes da concessionária.

Via liberdada

Conforme informações da PRF, a carreta foi removida e a previsão da liberação da pista deve ser liberada.

Matéria atualizada 15h25 para inserção de novas informações.

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