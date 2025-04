Seis bairros de Campo Grande recebem Fumacê nesta terça-feira

Ação acontece das 16h às 22h e visa combater o Aedes aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya

A aplicação do fumacê está prevista para ocorrer nesta terça-feira (8) em seis bairros de Campo Grande. O objetivo é tentar reduzir a população do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya.

As equipes circularão com os veículos de borrifação entre 16h e 22h pelos seguintes bairros: Jardim Centenário, Mata do Jacinto, Amambaí, Vila Sobrinho, Monte Castelo e Coronel Antonino. O inseticida utilizado atinge os mosquitos adultos, com foco nas fêmeas, que são as responsáveis pela transmissão das doenças.

Para que o veneno tenha maior alcance, a orientação é que os moradores mantenham portas e janelas abertas durante a passagem dos carros. A eficácia do produto pode ser prejudicada por condições climáticas como chuva, ventos fortes ou neblina, o que pode levar ao adiamento ou cancelamento da aplicação.

A borrifação será realizada nos seguintes pontos:

Jardim Centenário – Rua Raimundo Ferreira da Silva, com a Rua Araçatuba

Mata do Jacinto – Rua Guilherme Corrêa da Silva, com a Rua Jamil Basmage

Amambaí – Rua Paissandu, com a Rua Iguassu

Vila Sobrinho – Rua Luís de Albuquerque, com a Rua Paraibuna

Monte Castelo – Rua Franjinha, com a Rua Veronique

Coronel Antonino – Avenida Segredo, com a Avenida Rodoviária

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram