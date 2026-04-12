Motorista fica ferido após caminhão-tanque sair da pista na MS-276

Um motorista de 48 anos ficou ferido após um caminhão-tanque de combustível sair da pista na rodovia MS-276, no trecho entre Batayporã e Anaurilândia. O acidente aconteceu no início da noite desse sábado (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 18h para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o motorista consciente e orientado, deitado dentro da cabine do veículo.

Segundo relato da própria vítima, ele perdeu o controle da direção em determinado momento do trajeto, o que resultou na saída de pista. Com o impacto, sofreu contusão na região do tórax e passou a sentir dores na coluna, no peito e na cintura.

Diante da situação, a guarnição realizou a imobilização ainda dentro da cabine, utilizando prancha rígida e colar cervical, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar. Em seguida, o homem foi retirado do caminhão e encaminhado na viatura de resgate ao pronto-socorro do Hospital Regional de Nova Andradina.

O estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais