Motorista fica ferido após caminhão-tanque sair da pista na MS-276

Foto: reprodução/Jornal da Nova
Foto: reprodução/Jornal da Nova

Um motorista de 48 anos ficou ferido após um caminhão-tanque de combustível sair da pista na rodovia MS-276, no trecho entre Batayporã e Anaurilândia. O acidente aconteceu no início da noite desse sábado (11).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 18h para atender a ocorrência. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o motorista consciente e orientado, deitado dentro da cabine do veículo.

Segundo relato da própria vítima, ele perdeu o controle da direção em determinado momento do trajeto, o que resultou na saída de pista. Com o impacto, sofreu contusão na região do tórax e passou a sentir dores na coluna, no peito e na cintura.

Diante da situação, a guarnição realizou a imobilização ainda dentro da cabine, utilizando prancha rígida e colar cervical, seguindo os protocolos de atendimento pré-hospitalar. Em seguida, o homem foi retirado do caminhão e encaminhado na viatura de resgate ao pronto-socorro do Hospital Regional de Nova Andradina.

O estado de saúde atualizado da vítima não foi divulgado. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

 

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