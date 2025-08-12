Prefeitura anuncia parceria que promete revitalizar o Horto Florestal

Manejo árboreo, jardim com herbáceas e reforma de gradil estão entre as propostas para a o espaço

Nesta terça-feira (12), a Prefeitura de Campo Grande anunciou que irá firmar uma parceria com o Sistema Comércio MS para a ralização de um projeto de revitalização do Horto Florestal, na Capital. Na reforma está prevista a renovação da infraestrutura do local, manejo responsável da vegetação e ações de educação ambiental.

Segundo o Executivo Municipal, a partir da assinatura do acordo, será realizado o inventário arbóreo completo do local em até 90 dias e a previsão de entrega do projeto é para este ano de 2025.

No levantamento, também consta a identificação das espécies existentes e avaliação de quais serão replantadas no Horto Florestal. A escolha seguirá critérios técnicos que priorizam o aumento da biodiversidade, os serviços ecossistêmicos e a localização estratégica para cada plantio.

Também deverá ser implantado jardim com herbáceas e arbustos do Cerrado. O manejo arbóreo e requalificação completa do gradil, que está caído em determinados trechos será de responsabilidade da prefeitura. Entre as responsabilidades do Sistema Comércio MS, está a reforma das infraestruturas internas e do calçamento, além da manutenção futura do espaço.

O Presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo ressaltou que o local precisa ser reaberto e acolher os moradores da cidade “O Horto Florestal é um patrimônio de todos os campo-grandenses e merece voltar a ser um espaço vivo e acolhedor. O Horto é um lugar da família, do esporte, da arte e do aprendizado — um espaço em que o Sesc e o Senac poderão contribuir com suas atividades e inspirar e aproximar as pessoas. Estamos muito felizes com esta parceria a ser firmada com a Prefeitura de Campo Grande e certos de que vamos devolver o Horto à população, cheio de atividades”, enfatizou.

Para o secretário da Semades, (Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável), Ademar Silva Jr.“A revitalização do Horto Florestal é mais do que uma obra: é um investimento na qualidade de vida, na preservação do patrimônio natural e no fortalecimento da consciência ambiental.”, relatou.

Oficialização do Projeto

O projeto vai ser firmado durante o lançamento do Centro em Ação, que acontece nesta sexta-feira (15), a partir das 8h00, na Faculdade Insted, localizada Av. Fernando Corrêa da Costa, 845, Centro, Campo Grande.

O projeto de revitalização é coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades).

