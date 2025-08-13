Frente seca mantém o tempo firme e temperaturas amenas em MS

Clima nesta quarta-feira (13) será marcado por céu limpo e vento fraco em todas as regiões do Estado

Nesta quarta-feira (13), Mato Grosso do Sul terá predomínio de céu claro e pouca variação nas condições climáticas. A atuação de uma massa de ar seco mantém o tempo estável em cidades como Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã e Chapadão do Sul.

As temperaturas mínimas ficam entre 9°C, em Chapadão do Sul, e 12°C na Capital. Já as máximas alcançam até 31°C nas regiões de Chapadão do Sul, Três Lagoas e Corumbá, enquanto Dourados registra máxima de 28°C.

Os ventos sopram com intensidade fraca a moderada, mudando de direção entre leste, nordeste e sudeste conforme a área. A umidade relativa do ar apresenta oscilações, variando de 10% a 80%, com os índices mais baixos previstos para o período da tarde.

A combinação de ar seco e céu aberto favorece a sensação de tempo agradável durante o dia e noites com temperaturas amenas, típicas do inverno sul-mato-grossense. Não há previsão de chuva para o Estado nesta quarta-feira.

