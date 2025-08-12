INPC soma 5,13% em 12 meses e apresenta cinco quedas seguidas

A inflação apurada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) fechou julho em 0,21%. Em doze meses, o indicador ─ que apura o custo de vida de famílias que ganham até cinco salários mínimos ─ soma 5,13%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O IBGE constatou que, em julho, os produtos alimentícios caíram 0,38%. Foi o segundo mês seguido de recuo médio nos preços dos alimentos. Em junho a queda foi de 0,19%.

Desde fevereiro, quando subiu 1,48%, o INPC apresenta cinco quedas seguidas. Veja como se comportaram os grupos em julho:

Alimentação e bebidas: -0,38%

Habitação: 0,86%

Artigos de residência: 0,14%

Vestuário: -0,52%

Transportes: 0,19%

Saúde e cuidados pessoais: 0,57%

Despesas pessoais: 0,97%

Educação: 0,06%

Comunicação: -0,11%

INPC e IPCA: qual é a diferença?

Também nesta terça-feira, o IBGE divulgou que a inflação oficial do país, apurada pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ficou em 0,26%, acumulando 5,23% em 12 meses.

A diferença entre os dois índices é que o INPC apura a inflação para as famílias com renda de até cinco salários mínimos. Já o IPCA, para lares com renda de até 40 salários mínimos. Atualmente o mínimo é de R$ 1.518.

O IBGE confere pesos diferentes aos grupos de preços pesquisados. No INPC, por exemplo, os alimentos representam 25% do índice, mais que no IPCA (21,86%), pois as famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Na ótica inversa, o preço de passagem de avião pesa menos no INPC do que no IPCA.

A coleta de preços é feita em dez regiões metropolitanas – Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre – além de Brasília e nas capitais Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.

Reajustes

Além de medir como a inflação atinge as famílias de rendas mais baixas, o INPC é muito utilizado como indexador para cálculo de reajuste anual de salários de diversas categorias.

O salário mínimo, por exemplo, além de outras métricas, leva o INPC anual de novembro para se chegar ao valor no ano seguinte. O seguro-desemprego, o benefício e o teto do INSS são reajustados com base no resultado de dezembro.

De acordo com o IBGE, a apuração do INPC “tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, por meio da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com mais baixo rendimento”.

Por Agência Brasil

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram