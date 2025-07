Após furto de cabos, número 192 do SAMU é restabelecido em Campo Grande

Serviço ficou temporariamente fora do ar, mas já voltou a funcionar normalmente

O número 192 do SAMU, responsável pelo atendimento de urgências em Campo Grande, voltou a funcionar normalmente após ter sido suspenso temporariamente neste domingo (27). A interrupção ocorreu devido ao furto da fiação de fibra ótica durante a madrugada, o que afetou o sistema de comunicação da central de emergências.

Durante o período em que o serviço ficou inativo, a Prefeitura Municipal orientou a população a acionar o socorro por meio de um número alternativo de celular. A Agência Municipal de Tecnologia da Informação (Agetec) atuou para resolver o problema e conseguiu restabelecer o atendimento ao público ainda neste sábado.

Com o serviço já restabelecido, o 192 pode ser novamente utilizado pela população em casos de emergência médica.

