Idoso é encontrado morto ao lado de lixeira em Campo Grande

Corpo estava em rigidez cadavérica e pode ter morrido de causas naturais

Um homem, aparentando cerca de 70 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (27), ao lado de uma lixeira na Avenida Euller de Azevedo, em Campo Grande. O corpo foi localizado por trabalhadores que passavam pelo local e acionaram a polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima já apresentava rigidez cadavérica no momento em que foi encontrada. O local foi isolado pelas autoridades, e não havia sinais visíveis de violência. A principal suspeita é de que a morte tenha ocorrido por causas naturais.

O idoso, de cabelos grisalhos, não portava documentos, o que impediu sua identificação imediata. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito para exames complementares.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, classificada como fato atípico, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

