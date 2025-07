Com promessa de entrega em menos de um mês, Concha Acústica recebe reforma

Revitalização artística é realizada pelo artista Caio Green

A Concha Acústica, local simbólico de expressão artística e cultural de Campo Grande, localizado na Praça do Rádio, passará por uma revitalização artística, realizada pelo artista Caio Green. O local já passou por uma reforma inicial no dia 23 de junho, com pintura estrutural do monumento. Na última terça-feira (22), o artista começou a dar os primeiros contornos do desenho. A previsão de entrega é para o dia 15 de agosto.

O projeto é uma iniciativa da marca Velutex, empresa campo-grandense do ramo de tintas e revestimentos, que neste ano comemora 25 anos, em parceria com a Secult (Secretaria Municipal de Cultura), como um projeto presente para a cidade.

Conforme nota da marca, a ação vem com um sentimento de orgulho e gratidão. “Orgulho do que nasce, cresce e floresce em Mato Grosso do Sul. Isso porque a Velutex é uma marca que sabe que o Estado é feito de cores: cor do ipê-do-cerrado, do céu que muda a cada hora do dia, da terra vermelha que pisamos, da água que corre nos rios e cachoeiras”, destacou. “E é por meio desse orgulho que ela diz quem é. Porque ninguém entende nossas cores como quem é daqui. Com isso em mente, a empresa presenteia a cidade colorindo o espaço público ao revitalizar a Concha Acústica Família Espíndola, situada na Praça do Rádio”.

Na sexta-feira (25), já era possível ver alguns aspectos da pintura, que buscará mostrar um pouco da fauna e flora pantaneira, que destacará as cores do céu, terra, rios, pássaros, árvores e flores. Caio segue o trabalho em parceria com o artista Victor Macaulin, responsável pelo mural no bairro Aero Rancho, criado por meio do projeto ‘Parede Viva’, que utilizou como matéria-prima um tipo de tinta criada com cinzas de queimadas de florestas brasileiras.

Além de colorir a Concha, a Velutex doou as tintas para a revitalização do entorno da praça, como meio-fio e parquinho. Um presente que envolve mais de 100 litros de tinta, para celebrar a marca e o estado, mostrando o orgulho das nossas cores.

O artista

Caio Mendes, também conhecido como Green, é artista plástico, muralista e produtor cultural residente em Campo Grande. Estudou Artes Visuais na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e atua há 20 anos realizando diversas exposições e eventos na Capital. Seu trabalho é reconhecido pela riqueza de cores e detalhes que trazem a fusão da arte urbana, mesclando elementos realistas, formas abstratas, grafismos, fauna e flora regional de Mato Grosso do Sul.

Já realizou trabalhos para grandes empresas como Sesc Corumbá, Casa de Cultura entre outras. Possui também importantes premiações em editais como Aldir Blanc, Festival de Inverno de Bonito, Campão Cultural e Festival América do Sul. Em 2023 liderou o projeto de revitalização do memorial da Cultura Indígena na Aldeia Urbana Marçal de Souza, entregando a comunidade dois grandes murais, que lhe renderam uma menção honrosa na Câmara de Vereadores; ele também é responsável pelo mural na Lagoa Itatiaia, no bairro Tiradentes.

A concha

Desde a década de 1970, a Praça do Rádio Clube realizava a ‘Noite da Seresta’. Porém, o antigo palco ficou ultrapassado para o evento mais importante da cidade, e a prefeitura recomendou a construção de um palco que utilizasse materiais duráveis, e de baixa manutenção. O arquiteto Gil Carlos de Camilo realizou o projeto, com inauguração em 2008, a Concha Acústica Família Espíndola, em homenagem ao trabalho da família, especialmente a Tetê Espíndola.

Seu formato foi inspirado no gesto de abertura de uma partitura musical. A disposição dos ambientes contribuiu para o intencional recurso de flutuação do conjunto. O subsolo possui camarim com banheiro privativo para artistas, bandas e equipes, além de sala técnica (iluminação e som) e área de serviço. No entorno do palco, um novo paisagismo ganhou vida, com replantio de gramas, de forrações próprias para áreas sombreadas, e ainda espécies ornamentais de pequeno e grande porte, distribuídas em toda a área da praça.

Por Carolina Rampi