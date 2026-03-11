Filial de academia é interditada por falta de documentação na Av. Mato Grosso

Na noite dessa terça-feira (10) o CREF-11 (Conselho Regional de Educação Física da 11ª Região – Mato Grosso do Sul) interditou a filial da academia Bluefit na Av. Mato Grosso por falta de documentação.

Segundo informações, o local está com a folha de interdição na porta da academia, que está fechada com cadeado e com as luzes apagadas. Funcionários e clientes do estabelecimento foram pegos de surpresa e sem um aviso prévio na manhã desta 11).

A ação foi realizada devido à falta do documento conhecido como “alvará do Cref”, registro de pessoa jurídica junto ao conselho, e à inexistência de responsável técnico habilitado.

O CRPJ (Certificado de Registro de Pessoa Jurídica) é um documento obrigatório para o funcionamento. Qualquer academia, grande ou pequena, não pode nem funcionar sem a documentação necessária.

O Jornal O Estado entrou em contato com a filial e aguarda retorno.