Mega-Sena sorteia R$ 100 milhões neste sábado em concurso especial

O concurso 3.000 da Mega-Sena será realizado neste sábado, com sorteio marcado para as 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

O prêmio principal está acumulado e pode chegar a R$ 100 milhões. Por ter final zero, o concurso recebe um valor adicional proveniente das arrecadações dos cinco sorteios anteriores, conforme as regras da modalidade.

A transmissão será feita ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa nas redes sociais.

As apostas podem ser registradas até as 20h, em casas lotéricas de todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas, custa R$ 6.