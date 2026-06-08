Ranking internacional coloca 11 praias braisleiras entre as melhores do mundo

A mais bem colocada é a Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses (MA)

Nesta segunda-feira (8), o ranking Best Beaches in the World (melhores praias do mundo, em inglês) mostrou que onze praias brasileiras, estão entre as cem melhores no mundo.

O ranking foi divulgado hoje em comemoração ao Dia Mundial dos Oceanos.A lista é publicada anualmente pela plataforma The World’s 50 Best Beaches.

A seleção oficial é compilada a partir da votação de um painel composto por mais de mil experts, incluindo jornalistas, influenciadores, blogueiros e especialistas em viagem de todo o mundo.

A praia brasileira mais bem colocada na lista é a Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses (MA), que ficou em 7º lugar. Em seguida vem a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (10º lugar) e a Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, que figura na 24ª colocação.

Confira, a seguir, todas as onze praias brasileiras no ranking:

▪ 7º lugar: Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses (MA)

▪ 10º: Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE)

▪ 24º: Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ)

▪ 44º: Ilha Do Amor, em Alter do Chão (PA)

▪ 46º: Praia do Madeiro, em Pipa (RN)

▪ 77º: Praia da Engenhoca, em Itacaré (BA)

▪ 78º: Praia do Bonete, em Ilhabela (SP)

▪ 79º: Praia do Rosa, em Imbituba (SC)

▪ 83º: Saco do Mamanguá, em Paraty (RJ)

▪ 85º: Praia de São Miguel dos Milagres, na Rota Ecológica dos Milagres (AL)

▪ 92º: Praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú (BA)

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.