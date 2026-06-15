‘Retrocar MS’: 3ª edição será lançada nesta sexta, com transmissão do jogo do Brasil e música ao vivo

Encontro que movimenta apaixonados por carros antigos em MS apresenta novidades da edição 2026 com exposição de veículos e música ao vivo

Os motores da nostalgia já têm data para voltar a acelerar em Campo Grande. Nesta sexta-feira, dia 19 de junho, a partir das 19h, a cidade recebe o lançamento oficial da terceira edição do Retrocar MS, um dos maiores encontros de carros antigos de Mato Grosso do Sul. O evento acontece na tradicional Academia do Chopp e promete reunir colecionadores, apaixonados por automobilismo, expositores e o público que acompanha o crescimento do segmento no Estado.

Além da apresentação oficial das novidades da edição 2026, a noite contará com um atrativo especial para os amantes do futebol. Um telão será instalado no local para a transmissão do segundo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, quando o Brasil enfrenta o Haiti, transformando o lançamento em um grande encontro de confraternização entre torcedores e admiradores da cultura automotiva.

A programação inclui exposição de veículos antigos, apresentações musicais com duas bandas ao vivo e a presença dos organizadores, que irão apresentar oficialmente os detalhes do Retrocar MS 2026. O evento principal já tem data confirmada: será realizado nos dias 15 e 16 de agosto, na Praça do Papa.

Após o sucesso registrado no ano passado, quando milhares de pessoas passaram pelo encontro e movimentaram diferentes setores da economia criativa, turismo, gastronomia e entretenimento, a expectativa da organização é ampliar ainda mais a experiência nesta terceira edição. O Retrocar MS vem se consolidando como um evento que ultrapassa o universo automobilístico e se transforma em um verdadeiro encontro cultural e familiar.

Além da paixão pelos clássicos sobre rodas, o projeto chama atenção pela capacidade de reunir diferentes gerações em torno da memória afetiva, da preservação histórica e da valorização da cultura automotiva. Modelos raros, veículos restaurados, relíquias nacionais e importadas e histórias marcantes fazem parte da essência do encontro, que cresce a cada ano em Campo Grande.

O lançamento na Academia do Chopp também será uma oportunidade para apresentar detalhes da programação oficial, ativações previstas, atrações e estrutura preparada para receber o público em agosto, na Praça do Papa.

A expectativa é que colecionadores de diferentes cidades de Mato Grosso do Sul e de outros estados participem da edição 2026, fortalecendo Campo Grande como rota importante dos encontros automotivos do Centro-Oeste.

Serviço

Lançamento oficial — 3º Retrocar MS;

Data: 19 de junho de 2026 (sexta-feira);

Horário: A partir das 19h;

Local: Academia do Chopp;

Atrações: Exposição de carros antigos, música ao vivo e transmissão em telão de Brasil x Haiti pela Copa do Mundo 2026;

Evento principal — Retrocar MS 2026;

Dias: 15 e 16 de agosto de 2026;

Local: Praça do Papa.

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