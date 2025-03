Anne Wilians participa de palestra na Capital sobre liderança feminina

Painel faz parte do evento Delas Day, que acontece nos dias 26 e 27 de março, no Bosque Expo

Fundadora do Instituto Nelson Wilians, a advogada e administradora Anne Wilians é um dos nomes confirmados para o Delas Day, evento sobre empreendedorismo feminino que acontece entre os dias 26 e 27 de março, no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês. Com uma trajetória marcada pela atuação em projetos de impacto social focados nas áreas do Direito e Educação, a filantropa trará ao evento sua visão sobre os desafios e oportunidades para as mulheres que almejam posições de destaque no mercado de trabalho.

A convite da Faculdade Insted e do Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), Anne Wilians fará parte do painel “O Impacto das Lideranças Femininas no Mundo dos Negócios” e estará ao lado de grandes mulheres, como a deputada federal Adriana Ventura; a secretária de Governo e Comunicação do município de Ponta Porã, Paula Campos e a sócia-diretora da Nelson Wilians Advogados em Campo Grande, Giovanna Castellucci.

Nascida em Belém, no Pará, Anne Wilians é formada em Administração e Direito e dedica a vida às causas sociais. Casada com o também advogado Nelson Wilians e mãe de quatro filhos, em 2017 ela fundou o INW, que leva o nome de seu marido e do escritório de advocacia presidido por ele. A organização social sem fins lucrativos visa a promoção da cidadania e a mitigação das desigualdades sociais no país.

Anne também é cofundadora do projeto Justiceiras, programa de orientação voltado a meninas e mulheres vítimas de violência doméstica.

Mãe presente e empresária ativa, a palestrante promete comover o público campo-grandense com sua expertise e compartilhar experiências de forma inspiradora, mostrando que é possível que mulheres desempenhem suas diversas funções com maestria.

A palestra será realizada no dia 27 de março, às 15h30. As inscrições para o Delas Day são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

Sobre o Delas Day – Entre os dias 26 e 27 de março, das 13h às 21h, no Bosque Expo, o Delas Day contará com palestras, painéis, workshops, rodadas de negócios, atrações culturais e momentos de networking voltados para celebrar o protagonismo feminino.

A Faculdade Insted é uma das organizadoras do Delas Day, ao lado do Sebrae/MS, Sistema Fiems, Sistema Comércio MS (Fecomércio, Sesc, Senac), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O CMEC também apoia o evento.

