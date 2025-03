1ª Festa da Páscoa de Dourados abre inscrições para seleção de artistas na próxima semana

Evento acontece de 17 a 20 de abril, no Parques Antenor Martins, e terá como uma das atrações a dupla Jads & Jadson

Nesta sexta-feira (21), foi aunciado que as inscrições para a seleção de artistas locais que desejam se apresentar na 1ª Festa da Páscoa de Dourados começam na próxima terça-feira (25).

O evento ocorrerá entre os dias 17 e 20 de abril, no Parque Antenor Martins, no bairro Jardim Flórida. As inscrições estarão abertas até o dia 1º de abril e podem ser realizadas através do preenchimento do formulário disponível neste link.

O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Cultura e a iniciativa busca valorizar os talentos locais e promover entidades culturais que atuam na cidade, conforme determinação do prefeito Marçal Filho.

A programação da Festa da Páscoa contará com diversas atrações culturais e shows musicais, iniciando na quinta-feira (17). O ponto alto do evento será no sábado (19), com a apresentação da dupla sertaneja Jads & Jadson. No domingo (20), as atividades serão voltadas para o público infantil, incluindo apresentações especiais e o sorteio de ovos de páscoa para as crianças.

Além das atrações artísticas, o evento também oferecerá momentos de lazer para a população, incluindo a tradicional pesca no lago do Parque. A Festa da Páscoa passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos de Dourados, com a proposta de ser aprimorada a cada edição.

Com informações da Prefeitura de Dourados.

