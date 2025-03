Homem é preso em flagrante por maus-tratos a cachorro em chácara no Jardim Santa Luzia

Animal estava amarrado, com ferimentos e sem cuidados adequados; homem alegou desconhecimento das condições de saúde do cão

Na manhã desta sexta-feira (21), a Polícia Civil prendeu um homem de 73 anos em flagrante por maus-tratos a um cachorro em uma chácara no Jardim Santa Luzia. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT) durante diligências no local.

Ao chegar à propriedade, a equipe encontrou uma cadela sem raça definida, de pelagem preta, em condições críticas. O animal estava amarrado a uma árvore e apresentava sinais claros de maus-tratos, como pele descamada, feridas espalhadas pelo corpo, magreza extrema e miíases (vermes) na região traseira. Além disso, havia uma vasilha com água insalubre, mas nenhuma fonte de alimento visível.

O proprietário do imóvel, que afirmou residir em outro local e visitar a chácara com frequência, disse que fornecia os cuidados que considerava necessários ao cão. No entanto, ele não levou o animal a um veterinário, nem providenciou condições adequadas de alimentação e higiene. Diante das evidências, o homem foi preso e autuado por maus-tratos a animais, com agravante devido ao estado de saúde do cão.

