Estudantes realizarão protesto contra assédio após professor ser condenado por estupro de aluna na UFMS

Estudantes da UFMS ( Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) irão convocar um protesto contra mais casos de assédio e abuso dentro da instituição. O protesto está marcado para acontecer amanhã (14) às 14h no CPBIO (Instituo de Biologia).

A mboilização veio à tona após a repercussão da condenação de um professor da instituição por estuprar uma aluna no ano de 2016. Estudantes pedem a exoneração do professor pela UFMS.

O caso

Na última quarta-feira(12), o professor foi condeando a 8 anos em regime semi aberto pelo estupro da aluna de 22 anos na época em uma festa numa república. O caso aconteceu há 9 anos atrás e ele chegou a ser denunciado pela aluna na diretoria da universidade. O professor continuou dando aulas normalmente após o caso.

Ainda na noite de quarta-feira(12), A UFMS anunciou que o docente foi afastado após a decisão da justiça. Estudantes relataram que casos de assédio são frequentes na universidade e que a instituição dificlmente se pronuncia e combate esses crimes dentro do local.

Confira a nota na íntegra, da reitora Camila Ítavo sobre o caso:

“A reitora Camila Ítavo, mediante sentença proferida pela Justiça Estadual, determinou hoje o afastamento preventivo de professor lotado no Instituto de Biociências e constituiu Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para a completa apuração de responsabilidade do servidor, sob supervisão da Corregedoria da UFMS.

A decisão se baseia no parecer da Procuradoria Federal da UFMS, exarado na data de hoje, 12 de março, e revisa o ato administrativo de agosto de 2016 que havia definido pela não apuração dos fatos pela UFMS à época.”

