Águas Guariroba leva água tratada e geladinha de graça para Cidade do Natal

Quem vai aproveitar as atrações e emoções da Cidade do Natal tem acesso a água tratada e geladinha de graça. Um bebedouro foi instalado bem na entrada do evento, com água disponível para todos os visitantes.

A iniciativa da Águas Guariroba em parceria com a prefeitura de Campo Grande garante conforto e bem-estar para adultos e crianças. Basta cada um levar sua garrafinha e curtir a novidade. “Nosso propósito como empresa de saneamento é levar água tratada para todos, por isso entendemos que um evento tão grandioso como este, que recebe moradores dos quatros cantos da cidade, merece um dispositivo que garanta acesso fácil a nossa água”, descreve Fabiana Simão, gerente de comunicação da Águas Guariroba.

A Cidade do Natal tem atrações para toda a família, como a Casa do Papai Noel, Presépio, Carrossel e Praça de Alimentação com muita variedade. O espaço foi cuidadosamente preparado pela Prefeitura de Campo Grande para oferecer momentos de diversão até o fim do ano, com entrada gratuita e muita magia natalina.

