Com blitz educativa, “Campanha Rodovida” inicia ações de conscientização no trânsito em MS

Na manhã desta quinta-feira (19), foi lançada a campanha “Rodovida”, iniciativa que busca promover a segurança no trânsito por meio de fiscalização e conscientização. As atividades começaram com uma blitz educativa na milha 478 da BR-163, próximo ao anel viário de um condomínio residencial, em Campo Grande. Outras ações estão previstas até o Carnaval de 2025.

O alvo público das ações de hoje são os motociclistas, apontados como as mais vulneráveis ​​e frequentemente envolvidos em acidentes graves no trecho entre os quilômetros 475 e 480 da BR-163. “São os mais vulneráveis ​​​​e que resultam em lesões mais graves quando ocorre um sinistro de trânsito”, afirmou o policial rodoviário Jaques Douglas, chefe do núcleo de inspeção viária.

Além de verificar documentos como CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e documentos do veículo, os participantes assistem a palestras e vídeos curtos sobre prevenção de acidentes. “O objetivo é sempre conscientizar o condutor, mudar o comportamento do motociclista, para um que contribua para a segurança do trânsito”, destacou Jaques Douglas.

O gerente de operações da CCR MSVia, concessionária que administra a BR-163 em Mato Grosso do Sul, Arrison Szesz, alertou sobre o aumento significativo no tráfego de veículos na BR-163 durante o período de festas de fim de ano. “No domingo, chega a bater 64% a mais de veículos em relação aos dias normais. Sábado é o dia mais crítico, com 85% a mais de circulação”, afirmou. Em resposta, a CCR MSVia reforçou o efetivo dos trabalhadores e lembrou que os 845 quilômetros da rodovia são monitorados por câmeras de segurança à disposição da PRF.

Szesz também chamou a atenção para os riscos enfrentados por trabalhadores que atuam em rodovias, como equipes de manutenção e socorro. “A cada dois dias, acontece um acidente envolvendo esses profissionais no Brasil. Pedimos aos motoristas que reduzam a velocidade e, se possível, mantenham distância ao avistar equipes na pista”, disse.

A campanha Rodovida reúne órgãos como PRF (Polícia Rodoviária Federal), CCR MSVia, Detran-MS, Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e Agems (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul). No interior do Estado, as ações ocorrem em cidades como Guia Lopes da Laguna, Ivinhema, Fátima do Sul e Miranda, escolhidas por seus índices de acidentes e importância turística.

Com foco na prevenção e na educação, a campanha segue até março de 2025, reforçando a necessidade de um trânsito mais seguro e consciente em Mato Grosso do Sul.

