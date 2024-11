Grupo do MST bloqueia trecho da BR-262 em Anastácio nesta segunda-feira

Um grupo de pessoas do MST (Movimento Sem Terra), bloqueou o trecho da BR-262, em Anastácio, na manhã desta segunda-feira (25). Os manifestantes reivindicam vistorias imediatas nas áreas apresentadas pelo MST, novos assentamentos, condições básicas de sobrevivências aos acampados e créditos para os assentamentos existentes. Além dessa, outros trechos ficaram interditados, como MS-384 e MS-156.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o congestionamento chegava a 1,5 km. Imagens mostram barricada de pneus e galhos que impedem o tráfego de veículos.

Em nota, o Movimento Sem Terra se pronunciou:

“Hoje dia 25 de Novembro, acampados do MST Mato Grosso do Sul bloquearam os acessos das BRs 262 e 164 onde há cerca de 800 pessoas nas duas regiões do estado, Fronteira e Pantaneira, que seguem reivindicando vistorias imediatas nas áreas apresentadas pelo MST, novos assentamentos, condições básicas de sobrevivências aos acampados e créditos para os assentamentos existentes.Há locais onde existe acampados a mais de 16 anos a espera de novos assentamentos. O MST está presente afirmando que a luta pela terra e a Reforma Agrária são passos essenciais para que haja soberania alimentar e alimentação saudável para todos”.