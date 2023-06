Idosa de 65 anos é assassinada a facadas durante assalto em residência

Teófila Nunes Ramírez, de 69 anos, foi assassinada a facadas após sua residÊncia ser invadida por assaltantes, na madrugada de ontem (23), no Bairro Potrero Sur, em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 km de Campo Grande.

Segundo informações do site Capitam Bado, a idosa e o marido de 65 anos, estavam dormindo, quando foram surpreendidos pelos assaltantes, que invadiram o imóvel, pedindo dinheiro. Assustada, a idosa negou que tinha valores em sua residência, mas o casal foi esfaqueado pelos assaltantes.

O casal de idosos foram encaminhados ao Hospital Regional, mas a esposa acabou morrendo. Em depoimento, o homem informou que os assaltantes fugiram em uma motocicleta.

A Polícia Nacional está cuidado das investigações.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.