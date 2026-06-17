Dr. Victor Rocha é convidado para participar da Conferência Municipal de Saúde de Campo Grande

O vereador Dr. Victor Rocha recebeu a visita do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconcelos, que formalizou o convite para sua participação na Conferência Municipal de Saúde de Campo Grande. O evento será realizado nos dias 3 e 4 de julho, na sede da FETEMS.

Durante o encontro, Jader ressaltou a importância da presença dos representantes do poder público, profissionais da saúde e sociedade civil nas discussões sobre os desafios e perspectivas da saúde pública no município.

A Conferência Municipal de Saúde é um dos principais espaços de participação social na construção de políticas públicas para o setor. O evento promove o diálogo entre diferentes segmentos da sociedade e contribui para a elaboração de propostas voltadas ao fortalecimento e à melhoria dos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Dr. Victor Rocha agradeceu o convite e reafirmou seu compromisso com as pautas que visam ampliar a qualidade do atendimento e fortalecer a saúde pública em Campo Grande.

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