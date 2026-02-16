Agetran informa esquema especial do transporte coletivo para esta segunda-feira (16)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa que a Operação Carnaval 2026 do transporte coletivo seguirá um esquema especial entre os dias 16 e 18 de fevereiro de 2026.

Confira como será o funcionamento nesta segunda-feira (16), com planejamento voltado tanto ao atendimento da demanda das indústrias quanto ao fluxo de foliões durante o Carnaval.

Funcionamento dos ônibus – 16/02 (segunda-feira)

Plano Funcional “Especial”

As linhas 244, 322, 417, 418, 419, 422, 424 e 426 atenderão conforme a necessidade das indústrias.

As demais linhas operarão de acordo com o Plano Especial, conforme Ordem de Serviço.

Itinerários especiais

Durante o evento, os ônibus terão trajetos específicos, passando pelos principais pontos de concentração, com circulação entre a Praça Ary Coelho e a Praça do Papa.

Praça Ary Coelho – Praça do Papa

Rua 13 de Maio (Peg Fácil) → Rua 13 de Maio → Rua 7 de Setembro → Rua Rui Barbosa → Rua Maracaju → Avenida Presidente Ernesto Geisel → Rua Marechal Rondon → Avenida Júlio de Castilho → Avenida Presidente Vargas → Rua Zákia Nahas Siufi.

Praça do Papa – Praça Ary Coelho

Rua Zákia Nahas Siufi → Avenida dos Crisântemos → Avenida Júlio de Castilho → Rua Marechal Rondon → Rua 13 de Maio → Rua 13 de Maio (Peg Fácil).

Veículos reserva

No dia 16 de fevereiro de 2026, serão mantidos três veículos reservas com tripulação nos terminais, além dos dois já habituais, totalizando cinco veículos reservas, disponíveis para atendimento de eventual aumento de demanda no período das 5h às 19h30.

Monitoramento e ajustes operacionais

O Consórcio responsável pela operação deverá acompanhar o desempenho das linhas e, se necessário ou por determinação da fiscalização/Agetran, realizar ajustes operacionais após os horários de pico:

04h40 às 08h30

10h30 às 13h30

16h às 18h30

Os ajustes serão realizados exclusivamente para ampliação da oferta de veículos, conforme a demanda observada.

A fiscalização e o acompanhamento do serviço serão feitos pela Agetran, garantindo segurança, organização e eficiência no transporte coletivo durante o período carnavalesco.

