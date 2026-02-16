Suspeita de vazamento de amônia mobiliza bombeiros em fábrica na saída para Terenos

Um possível vazamento de amônia mobiliza equipes de emergência na manhã desta segunda-feira (16) em uma fábrica de refrigerantes situada na saída para Terenos, em Campo Grande. Uma viatura de atendimento médico foi enviada ao endereço para prestar socorro.

Segundo informações iniciais, vários funcionários passaram mal, e há informações de desmaios dentro da unidade. Diante da suspeita de contaminação, uma colaboradora acionou o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme as preliminares, não havia técnico de segurança ou profissional qualificado acompanhando a situação no momento do incidente. Um dos funcionários afirmou que, mesmo com a suspeita de vazamento, um supervisor teria orientado a equipe a entrar na fábrica.

A empresa possui unidades em Campo Grande e também no estado do Paraná. As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas.

