Domingo decisivo no futebol brasileiro tem classificação do Corinthians, avanço do Flamengo e empates em mata-matas estaduais

O domingo (15) foi marcado por jogos decisivos nos campeonatos estaduais, com definição de classificados, eliminações e confrontos equilibrados em diferentes regiões do país. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians garantiu vaga nas quartas de final, enquanto o Palmeiras ficou no empate. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo e avançou à semifinal do Carioca. Já no Sul, Grêmio e Juventude empataram pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão.

Corinthians vence fora e avança no Paulista

No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), o Corinthians venceu o São Bernardo por 1 a 0 e assegurou classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por André, aos 21 minutos do segundo tempo, após aproveitar sobra na área e finalizar sem chances para o goleiro Alex Alves.

O São Bernardo chegou a marcar no primeiro tempo, com Augusto, de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. Na etapa final, o time da casa tentou pressionar, porém não evitou a derrota. A partida também teve preocupação médica: o atacante Yuri Alberto sentiu dores na coxa direita, deixou o gramado chorando e saiu de maca.

Com o resultado, o Timão terminou a fase de grupos em quinto lugar e enfrentará a Portuguesa nas quartas, em jogo único.

Palmeiras empata e encara o Capivariano

Na Arena Barueri, em Barueri (SP), o Palmeiras, já classificado, empatou por 1 a 1 com o Guarani. Lucca abriu o placar para o time campineiro aos 9 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro Carlos Miguel.

O Verdão pressionou durante toda a partida e chegou ao empate aos 32 minutos da etapa final, quando Martínez encontrou Sosa, que desviou para José Manuel López completar para o gol. O duelo terminou em clima tenso, com discussões nos acréscimos e confusão entre as comissões técnicas. O árbitro expulsou Matheus Costa e João Martins.

Com o empate, o Palmeiras fechou a fase na segunda colocação e enfrentará o Capivariano nas quartas de final. O Guarani caiu para o nono lugar e ficou fora do mata-mata.

Flamengo vence clássico e vai à semifinal do Carioca

No Estádio Nilton Santos, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Lucas Paquetá abriu o placar no primeiro tempo, marcando seu primeiro gol desde o retorno ao clube.

O Botafogo empatou logo no início da etapa final, com Alexander Barboza, após escanteio cobrado por Alex Telles. Quando o jogo parecia caminhar para a prorrogação, Erick Pulgar aproveitou rebote do goleiro Neto aos 38 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória rubro-negra.

Com o resultado, o Flamengo avançou à semifinal e enfrentará o Madureira, enquanto o Botafogo, que chegou à quinta derrota consecutiva na temporada, disputará a Taça Rio contra o Boavista.

Grêmio e Juventude empatam no jogo de ida do Gauchão

Na Arena do Grêmio, Grêmio e Juventude empataram em 1 a 1 pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Mateus Tetê abriu o placar para o Tricolor aos 38 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Willian.

O Juventude reagiu na segunda etapa e empatou aos 11 minutos com Patryck Lanza, que bateu cruzado dentro da área. A partida ficou ainda mais tensa aos 37 minutos do segundo tempo, quando Léo Índio foi expulso após agressão confirmada pelo VAR. Mesmo com um jogador a mais, o Grêmio não conseguiu chegar à vitória.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (22), às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, e um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Santos goleia e São Paulo confirma classificação

Pela rodada decisiva do Paulistão, o Santos goleou o Velo Clube por 6 a 0, na Vila Belmiro, e garantiu vaga nas quartas de final. Os gols foram marcados por Gabriel (duas vezes), Moisés, Thaciano, Gabriel Menino e Benjamin Rollheiser. O destaque ficou para Neymar, que participou da jogada do último gol. O Velo Clube terminou rebaixado após a goleada.

Em Campinas (SP), o São Paulo venceu a Ponte Preta por 2 a 1. Lucas Ramon abriu o placar ainda no primeiro tempo, e Jonathan Calleri ampliou no início da etapa final. A Ponte descontou com Bryan Borges, mas o Tricolor controlou o jogo até o fim e confirmou a classificação.

A rodada consolidou os confrontos das fases decisivas e aumentou a expectativa dos torcedores para os próximos capítulos dos estaduais pelo país.

