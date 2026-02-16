Domingo decisivo no futebol brasileiro tem classificação do Corinthians, avanço do Flamengo e empates em mata-matas estaduais

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O domingo (15) foi marcado por jogos decisivos nos campeonatos estaduais, com definição de classificados, eliminações e confrontos equilibrados em diferentes regiões do país. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians garantiu vaga nas quartas de final, enquanto o Palmeiras ficou no empate. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o clássico contra o Botafogo e avançou à semifinal do Carioca. Já no Sul, Grêmio e Juventude empataram pelo jogo de ida da semifinal do Gauchão.

Corinthians vence fora e avança no Paulista

No Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), o Corinthians venceu o São Bernardo por 1 a 0 e assegurou classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. O gol da vitória foi marcado por André, aos 21 minutos do segundo tempo, após aproveitar sobra na área e finalizar sem chances para o goleiro Alex Alves.

O São Bernardo chegou a marcar no primeiro tempo, com Augusto, de cabeça, mas o gol foi anulado por impedimento. Na etapa final, o time da casa tentou pressionar, porém não evitou a derrota. A partida também teve preocupação médica: o atacante Yuri Alberto sentiu dores na coxa direita, deixou o gramado chorando e saiu de maca.

Com o resultado, o Timão terminou a fase de grupos em quinto lugar e enfrentará a Portuguesa nas quartas, em jogo único.

Palmeiras empata e encara o Capivariano

Na Arena Barueri, em Barueri (SP), o Palmeiras, já classificado, empatou por 1 a 1 com o Guarani. Lucca abriu o placar para o time campineiro aos 9 minutos do primeiro tempo, aproveitando rebote do goleiro Carlos Miguel.

O Verdão pressionou durante toda a partida e chegou ao empate aos 32 minutos da etapa final, quando Martínez encontrou Sosa, que desviou para José Manuel López completar para o gol. O duelo terminou em clima tenso, com discussões nos acréscimos e confusão entre as comissões técnicas. O árbitro expulsou Matheus Costa e João Martins.

Com o empate, o Palmeiras fechou a fase na segunda colocação e enfrentará o Capivariano nas quartas de final. O Guarani caiu para o nono lugar e ficou fora do mata-mata.

Flamengo vence clássico e vai à semifinal do Carioca

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

No Estádio Nilton Santos, o Flamengo venceu o Botafogo por 2 a 1, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Lucas Paquetá abriu o placar no primeiro tempo, marcando seu primeiro gol desde o retorno ao clube.

O Botafogo empatou logo no início da etapa final, com Alexander Barboza, após escanteio cobrado por Alex Telles. Quando o jogo parecia caminhar para a prorrogação, Erick Pulgar aproveitou rebote do goleiro Neto aos 38 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória rubro-negra.

Com o resultado, o Flamengo avançou à semifinal e enfrentará o Madureira, enquanto o Botafogo, que chegou à quinta derrota consecutiva na temporada, disputará a Taça Rio contra o Boavista.

Grêmio e Juventude empatam no jogo de ida do Gauchão

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na Arena do Grêmio, Grêmio e Juventude empataram em 1 a 1 pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho. Mateus Tetê abriu o placar para o Tricolor aos 38 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Willian.

O Juventude reagiu na segunda etapa e empatou aos 11 minutos com Patryck Lanza, que bateu cruzado dentro da área. A partida ficou ainda mais tensa aos 37 minutos do segundo tempo, quando Léo Índio foi expulso após agressão confirmada pelo VAR. Mesmo com um jogador a mais, o Grêmio não conseguiu chegar à vitória.

O jogo de volta acontece no próximo domingo (22), às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, e um novo empate levará a decisão para os pênaltis.

Santos goleia e São Paulo confirma classificação

Foto: Rubens Chiri/São Paulo

Pela rodada decisiva do Paulistão, o Santos goleou o Velo Clube por 6 a 0, na Vila Belmiro, e garantiu vaga nas quartas de final. Os gols foram marcados por Gabriel (duas vezes), Moisés, Thaciano, Gabriel Menino e Benjamin Rollheiser. O destaque ficou para Neymar, que participou da jogada do último gol. O Velo Clube terminou rebaixado após a goleada.

Em Campinas (SP), o São Paulo venceu a Ponte Preta por 2 a 1. Lucas Ramon abriu o placar ainda no primeiro tempo, e Jonathan Calleri ampliou no início da etapa final. A Ponte descontou com Bryan Borges, mas o Tricolor controlou o jogo até o fim e confirmou a classificação.

A rodada consolidou os confrontos das fases decisivas e aumentou a expectativa dos torcedores para os próximos capítulos dos estaduais pelo país.

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Leia mais

Brasil encerra Mundial de parabadminton com bronze de Vitor Tavares

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *