Agetran divulga interdições no trânsito de Campo Grande para o fim de semana

Bloqueios começam nesta sexta-feira e incluem ruas no centro e bairros da Capital

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou a lista de interdições programadas entre esta sexta-feira (7) e domingo (9) em Campo Grande. As restrições de tráfego ocorrem por causa de eventos religiosos, culturais, feiras e obras, e atingem diferentes regiões da cidade.

O primeiro bloqueio começa nesta sexta-feira (7), das 18h às 21h30, na Rua Barão de Campinas, entre a Travessa Projetada, para realização de uma feira de ciência. No mesmo dia, das 19h às 23h, haverá interdição na via auxiliar da Avenida Gunter Hans, entre as ruas Cristóvão Jacques e Coaraci, por conta de um evento religioso.

Entre sexta e domingo (7 a 9), das 6h às 18h, a Rua 14 de Julho, nº 2.377, ficará bloqueada para montagem e desmontagem de estrutura de evento.

No sábado (8), as interdições serão ampliadas:

– Rua Padre João Crippa, nº 1.755, das 8h às 22h, por inauguração de loja;

– Rua Chitão, entre as ruas Conde do Pinhal e Nerisca, das 14h às 19h, para festa do Dia das Crianças;

– Rua Maria Guelfi, entre as ruas Poente e Francisco Antônio de Souza, das 8h às 23h, por evento religioso (também no domingo);

– Rua Projetada, entre as ruas Santo Augusto e Madre Cristina, das 7h às 23h, para evento cultural;

– Rua Espírito Santo, nº 795, entre as ruas Manoel Inácio de Souza e Antônio Maria Coelho, das 6h às 18h, devido à montagem de grua para obra;

– Rua Edmir Padial Júnior, entre as ruas Geraldo Mendes Xavier e Avenida José Barbosa Rodrigues, das 14h às 23h59, por causa do Desafio Ladeira Abaixo.

No domingo (9), o bloqueio será na Rua Carnaúbas, entre as ruas das Camélias e Girassol, das 7h às 17h, também por evento religioso.

A Agetran pede que os motoristas respeitem a sinalização provisória, planejem rotas alternativas e redobrem a atenção ao trafegar pelas áreas interditadas, para garantir a segurança e a fluidez no trânsito durante o fim de semana.

