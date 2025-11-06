Fábrica clandestina de bebidas alcoólicas é interdita em Terenos

Fiscais e polícia flagrou quatro funcionárias lavando garrafas e colocando nova rotulagem

Nesta quinta-feira (06), uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas, localizada na Estrada Colônia Nova, foi interditada no município de Terenos. O proprietário do local também foi flagrado no local e foi pres.

A ação ocorreu por volta 09h30 e foi deflagrada pela Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) em ação conjunta com fiscais do Mapa( Ministério da Agricultura e Pecuária).

A fábrica estava interditada para produção desde o mês de março de 2023, sendo vedado qualquer tipo de produção de bebidas no local, segundo os fiscais do Mapa.

No entanto, quando a equipe chegou no local, foi flagrado o proprietário e quatro funcionárias estavam lavando garrafas de vidro (recicladas) e colocando nova rotulagem (Vodka Shilof – 900 ml – sh – 36% vol.).

Vários vestígios foram constatados de que no local estavan sendo produzidas e envazando bebidas,porque havia muitos rolos de rotulagem de produtos (Vodka Shirlof; Coquetel Alcoólico Shirlof Blueberry; Gin Shirlof), além de garrafas de vidros lavadas e rotuladas, garrafas recicladas sendo lavadas apenas com detergente e estocadas sem as mínimas condições de higiene.

O local além de não possuir autorização para fabricação de bebidas, também não tinha nenhum técnico responsável e a origem do álcool utilizado para fabricação das bebidas não foi comprovada, conforme constatou os fiscais.

No tota, a operação apreendeu oito garrafas de bebidas prontas para o consumo em cima da esteira do “forno” (máquina para embalar o fardo com seis unidades cada), já que a produção anterior já havia sido encaminhada à venda.

O dono do local foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 7º, incisos II e IX, da Lei nº 8.137/90.

(Constitui crime contra as relações de consumo: II – vender ou expor à venda mercadoria cuja embalagem, tipo, especificação, peso ou composição esteja em desacordo com as prescrições legais, ou que não corresponda à respectiva classificação oficial / IX- vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impróprias ao consumo), crime que culmina pena de detenção que varia de 02 (dois) a 05 (cinco) anos.

