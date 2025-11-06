Alems deve votar em regime de urgência projeto que autoriza crédito de até R$ 950 mi para obras em MS

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), confirmou nesta quinta-feira (6) o recebimento de um projeto encaminhado pelo Governo do Estado que solicita autorização para a obtenção de crédito de até R$ 950 milhões. Os recursos serão destinados a obras estruturantes nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, com destaque para pavimentação e recuperação de vias urbanas.

De acordo com o presidente, a proposta será analisada em regime de urgência para garantir que o Governo possa ter acesso ao crédito o quanto antes e iniciar as obras planejadas. Gerson ressalta que os projetos contemplados foram definidos a partir das demandas apresentadas pelos prefeitos, dentro do programa MS Ativo, que reúne investimentos estratégicos para todos os municípios.

“As obras que aguardam esse recurso foram solicitadas diretamente pelos prefeitos, que levaram ao Governo as prioridades de cada município. O objetivo é atender essas demandas e garantir mais qualidade de vida à população”, explicou Gerson.

O presidente da ALEMS destacou ainda que o financiamento representa investimento, e não gasto de custeio, reforçando a solidez fiscal do Estado.

“É muito importante diferenciar o que é custeio e o que é investimento. Quando uma empresa pega dinheiro para cobrir folha de pagamento, ela está com a saúde financeira comprometida. Mas quando ela busca recursos para investir, ampliar e produzir mais, demonstra solidez. O Mato Grosso do Sul está nessa linha. Esse crédito é para investimento: asfalto, recapeamento, obras nos municípios — ações que geram emprego, renda e desenvolvimento”, afirmou o deputado.

Gerson Claro destacou que a medida se soma a um conjunto de ações planejadas pelo Governo, incluindo a conclusão do MS Ativo 1 e o lançamento do MS Ativo 2, que deve somar cerca de R$ 1,9 bilhão em novos investimentos.

“Nós não tivemos dúvida em apoiar essa iniciativa, porque é investimento direto nos municípios e o Estado tem plena capacidade financeira para isso. Já fizemos acordo de lideranças, o projeto foi lido hoje e na próxima terça-feira deve ser analisado pela CCJ. Aprovaremos com urgência, porque é algo muito importante para todos os municípios do Mato Grosso do Sul”, concluiu.

