Aeroporto Internacional de Campo Grande inaugura pontes e nova sala de embarque

Estruturas passam a funcionar a partir do dia 22 de abril e dobram a capacidade de recepção de passageiros

Nesta sexta-feira (17), a Aena, empresa responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Campo Grande, apresentou à imprensa a implementação de três pontes de embarque, novidade no pátio, além de uma nova sala de embarque doméstico. Além de ampliar a capacidade de recepção de viajantes, a estrutura promete mais conforto aos passageiros, que antes se queixavam de que os embarques aconteciam debaixo de sol e chuva. A inauguração oficial para o público está prevista para a próxima quarta-feira.

Em coletiva, o diretor do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Usiel Vieira, mostrou exclusivamente aos jornalistas presentes os detalhes das obras. Para acessar as novas construções, os passageiros devem acessar o piso superior por escadas convencionais, rolantes ou elevador. A nova sala de embarque conta com um restaurante e com um café que já estão com os contratos assinados. Enquanto ainda não são inaugurados, uma outra cafeteria será instalada no local logo após a inauguração. A sala de desembarque doméstico também foi ampliada.

Com a melhoria, o aeroporto estuda cobrar a capacidade de passageiros. Por ano, o local recebe 1,5 milhão de pessoas, uma ampliação de 85%. Agora, estima-se que os viajantes cheguem a 2,6 milhões.

“A gente aumenta muito a nossa capacidade de infraestrutura e a passa a ter um ganho de qualidade. Nossos usuários deixam de estar expostos a intempéries de sol e chuva e passam a embarcar nas pontes. As pontes vão atender 70% dos voos”, explica o diretor, que também afirma que o local consegue trabalhar com 11 voos simultâneos hoje.

Para a primeira quinzena de maio, a Aena também prepara novidades. Na área de check-in todas as esteiras de processamento de bagagem foram renovadas. Já a sala de embarque internacional recebe infraestrutura básica para imigração e o canal de inspeção, onde antes havia três esteiras, agora contam com cinco aparelhos, a fim de agilizar a entrada dos usuários. Também são esperados novos voos internacionais. Neste mês, o aeroporto começou a operar rota para o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais,

As entregas da próxima semana fazem parte de um conjunto de obras que devem ser finalizadas no dia 5 de junho de 2026. O saguão principal, por exemplo, segue em reforma até lá. Incluída também no contrato, a fachada do aeroporto deve receber o nome do homenageado do local, Ueze Elias Zahran, reconhecido empresário brasileiro, assim como a Aena faz em outros aeroportos que gere.

Trabalhos iniciaram em abril

As obras iniciaram em abril do ano passado e o investimento total chegou a R$ 300 milhões. Além dos objetivos principais, o valor contempla também a requalificação do pavimento da pista principal, a criação de uma taxiway de saída rápida, a fim de acelerar a operação tanto de aeronaves militares como de voos comerciais e a implementação de locais adequados para lidar com incidentes com óleo na pista.

Já para os aeroportos do interior de Mato Grosso do Sul, como nos municípios de Corumbá e Ponta Porã, Usiel afirma que também trabalha em ampliações.

Por Maria Gabriela Arcanjo