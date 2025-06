Festival levará para o interior artistas nacionais e internacionais em ambiente que celebra a natureza

De 12 a 14 de julho, o município de Rio Verde de Mato Grosso, da aproximadamente 190 quilômetros de Campo Grande, receberá bandas e artistas da França, Paraguai, Argentina, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul com a pegada dos solos de guitarra, cadência da bateria e o longo caminhar dos baixos com o Bonito Blues in Rio Verde, de forma gratuita.

Com promoção do Instituto Imolé e realização da La Paloma Eventos e Bolt Realizações, o evento contará com dois palcos montados: na Praça das Américas, onde será o Sunset Blues, das 18h às 20h e no Maria Bonito Eventos (Rua Américo de Souza Brito), a partir das 21h.

Realizado de 2013 até 2023 na cidade de Bonito, capital do ecoturismo, o Bonito Blues & Jazz Festival se transferiu para Rio Verde de Mato Grosso, um verdadeiro paraíso natural, repleto de cachoeiras deslumbrantes e balneários refrescantes. Em meio a essa atmosfera de tranquilidade e beleza, o evento promete envolver os visitantes em um ambiente musical único.

Novos ares

A mudança na localização do evento já era algo pensado entre a produção e coordenadoria do Festival. Comprovado pelas 10 edições realizadas anteriormente em Bonito, pesquisas conduzidas pelo Observatório do Turismo da FundTur demonstram que mais de 70% dos participantes do evento são turistas do Mato Grosso do Sul. Os visitantes de outros Estados permanecem na cidade durante os três dias do evento, hospedando-se em hotéis ou pousadas. Mais de 50% desses turistas realizam passeios locais, com cada um deles gastando acima de R$ 200,00 por dia em serviços e produtos da cidade.

Para a reportagem do Jornal O Estado, o Coordenador Geral do Festival, Afonso Rodrigues Jr. afirma que o objetivo de ter levado o evento para Rio Verde foi de fomentar o turismo no município. Nos últimos três anos, a equipe do Festival enfrentou dificuldades para realizar o evento em Bonito devido a questões com a administração municipal, cogitando tornar o Bonito Blues & Jazz em um evento itinerante.

“A administração de Rio Verde nos recebeu com apoio e entusiasmo. Rio Verde, há anos, era o principal ponto turístico do Estado, mas com o crescimento de Bonito, foi ficando para trás. O objetivo do festival é aumentar o fluxo turístico na cidade; é uma região meio carente de atividades culturais diversificadas. Então, ‘juntou a fome com a vontade de comer’, como dizem. Isso nos fez até mudar o nome do evento: de Bonito Blues Jazz Festival para Bonito Blues em Rio Verde”, explica.

Artistas

Conforme Afonso, a curadoria para os artistas havia começado com foco em nomes de locais como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, ao refletir sobre as influências musicais e culturais dentro de Mato Grosso do Sul, resolveu voltar os olhos para algo mais familiar.

“Começamos a questionar: São Paulo está a 1.200 quilômetros de Bonito e Assunção está a 600. Além disso, as influências guaranis na nossa cultura são muito fortes”, destacou. A aproximação com festivais na Argentina também proporcionou o contato com artistas de blues e jazz da França, que agora são trazidos para o festival.

Com uma proposta multicultural, o baterista da banda Pé de Garrafa comenta como o blues pode atravessar fronteiras por meio da tecnologia.

“Hoje em dia, a meu ver, é muito mais fácil, por conta das plataformas digitais e o acesso imediato às músicas, artistas de todos os estilos musicais. Somado ao fato que as novas tecnologias permitem a gravação e distribuição com baixo custo”.

Para ele, o Bonito Blues in Rio Verde é uma oportunidade de conhecer novos sons, estreitar laços e formar parcerias, de uma só vez. “Festival de fato tem uma energia muito diferente. Eu já estive em outras edições do festival em Bonito como plateia, particularmente acho muito importante levar um festival desse porte a outras regiões para disseminar o estilo para população, viabilizando quem sabe no futuro até novos músicos, fazendo que o pessoal saia da zona de conforto e conheça novos estilos musicais”.

O guitarrista Rodrigo Gasparetto, acredita que será uma experiência única. “É a primeira vez que iremos tocar em Rio Verde com o Pé de Garrafa, confiamos na energia que nosso som carrega para contagiar o público que estiver presente!”, destacou.

Com elementos do blues, country e rock, o guitarrista destaca como o gênero segue conversando com as pautas de hoje. “A origem do blues nos conta sobre dor, sofrimento de um povo marginalizado pela sociedade da época, algo que não foi e não é exclusivo de um único país. Em todo mundo tem pessoas que musicam estes sentimentos até nos dias de hoje. Por isso acredito que tenha tido essa enorme disseminação e continua sendo atual”.

Novidades

Nesta edição, Afonso adianta que o público poderá esperar novidades, por meio do projeto Blues na Escola. “Vamos ter esse projeto, desenvolvido pelo David Tanganelli, acompanhado do guitarrista argentino Hernán Tamanini. Vai ser uma tarde de aula em uma escola municipal, voltada para alunos e jovens”, adianta.

“O David vai contar a história do blues — seu nascimento, suas vertentes — e também apresentar alguns números musicais, tocando gaita, que é o instrumento dele, acompanhado do Hernán na guitarra. Esse projeto será aberto tanto aos estudantes quanto à comunidade em geral. É algo inusitado, que nunca aconteceu antes em Mato Grosso do Sul: uma aula musical, em uma escola, com personalidades tão significativas do cenário musical”.

Durante o festival, haverá dois pesquisadores que irão aplicar questionários sobre o evento, em busca de dados para o Observatório de Turismo da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul).

“A nossa expectativa é receber o maior número possível de pessoas nos dois polos”, finaliza Afonso.

Confira a programação

Dia 12 – (quinta-feira)

Praça das Américas – Sunset Blues

João Martinelli (Dourados-MS) – 17h

Pé de Garrafa (Campo Grande-MS) – 18h30

Maria Bonito Eventos – Bonito Blues In Rio Verde

Henrique Maluf (Cuiabá-MT) – 21h

Ozma Jazz (Paris – FRA) – 23h

Dia 13 – (sexta-feira)

Praça das Américas – Sunset Blues:

American Radio (Campo Grande-MS ) – 17h

Bêbados Habilidosos (Campo Grande-MS) – 18h30

Maria Bonito Eventos – Bonito Blues In Rio Verde

John Li’Brick (Florianópolis-SC) – 21 horas

Under Ground Blues (Cuiabá-MT) – 23 horas

Dia 14 – (sábado)

Praça das Américas – Sunset Blues

Los Bagres (Dourados-MS) – 17h

Miseráveis (Dourados-MS) – 18h30

Maria Bonita Eventos – Bonito In Rio VerdeDominique Bernal (Assunción-PY) – 21h

Hernan Tamanini & David Tanganelli (Buenos Aires-AR/São Paulo-SP) – 23h

Por Carolina Rampi

