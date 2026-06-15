Adriane Lopes sanciona reajuste de 4,39% para servidores municipais de Campo Grande

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, sancionou o reajuste salarial de 4,39% para os servidores efetivos do município. A lei foi publicada na edição desta segunda-feira (15) do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) e prevê a reposição das perdas inflacionárias acumuladas entre maio de 2025 e abril de 2026.

O aumento será concedido de forma parcelada. A primeira parcela, de 2,20%, será incorporada aos salários em agosto deste ano. Já a segunda, de 2,19%, será paga em janeiro de 2027. O cronograma foi alterado durante a tramitação do projeto na Câmara Municipal, que antecipou a segunda etapa do reajuste. Inicialmente, o Executivo previa o pagamento apenas em março do próximo ano.

Segundo a administração municipal, o percentual corresponde à recomposição da inflação medida pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). Além dos servidores efetivos, os vereadores ampliaram o alcance da medida para contemplar categorias que possuem política remuneratória própria ou piso salarial definido em legislação específica.

Com isso, profissionais da área da saúde, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, também serão beneficiados pela correção salarial. O reajuste ainda será aplicado às aposentadorias e pensões custeadas pelo Tesouro Municipal, desde que observados os critérios previstos na legislação. A norma não contempla servidores ocupantes exclusivamente de cargos comissionados.

A sanção ocorre em meio a questionamentos sobre o impacto financeiro da medida nas contas públicas. Na última sexta-feira (12), o TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) solicitou informações à prefeita sobre as ações que serão adotadas para garantir o cumprimento dos limites de gastos com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O documento também foi encaminhado ao presidente da Câmara Municipal, Epaminondas Neto.

A preocupação do órgão de controle está relacionada ao aumento das despesas da folha de pagamento nos próximos meses, especialmente após a implementação da primeira parcela do reajuste em agosto e da segunda em janeiro de 2027. A Prefeitura ainda deverá detalhar as medidas previstas para manter o equilíbrio fiscal diante da ampliação dos gastos com pessoal.

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