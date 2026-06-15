Jovem é presa após vender paçoca de forma ilegal em Shopping em Campo Grande

Na tarde de domingo (14), uma jovem, que não teve suas informações divulgadas, foi presa após insultar e ofender o segurança de um shopping em Campo Grande. O caso aconteceu quando o homem a repreendeu sobre a venda ilegal de paçocas no estacionamento do local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o segurança informou aos agentes de que clientes o alertou de que havia uma mulher vendendo doces no interior no estabelecimento. Segundo eles, ela utilizava crianças para conseguir vender.

Ainda conforme o relato, após localizar a jovem, ele explicou sobre as normas do estabelecimento, mas recebeu ofensas racistas. Ela teria dito em público: “Seu preto velho fedido, tira foto da minha b*ceta”

Diante disso, a polícia foi acionada no local e realizou a abordagem da jovem, que recebeu ordem de prisão por injúria racial. As crianças que estavam com a mulher foram entregues na CEPOL ao seu esposo.

A vítima e as autoras foram encaminhadas para a Depac Cepol.

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