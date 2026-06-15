Empreendimentos horizontais planejados marcam nova fase do desenvolvimento urbano residencial em Campo Grande

Campo Grande vive um momento de expansão, amadurecimento urbano e valorização de novos endereços. Com uma das economias mais relevantes do Centro-Oeste e um público cada vez mais atento à qualidade de vida, segurança e bem-estar, a Capital Sul-mato-grossense abre espaço para empreendimentos horizontais planejados, capazes de acompanhar o ritmo de crescimento da cidade e os novos desejos de moradia.

Embora a cidade já conte com condomínios horizontais consolidados, a oferta de empreendimentos com esse padrão de estrutura ainda é restrita diante do porte da capital e do seu potencial de crescimento. O Soul nasce para contribuir com esse movimento, trazendo uma forma de viver mais completa, segura e conectada ao cotidiano das famílias.

É nesse cenário que a Corpal Incorporadora apresenta seu primeiro empreendimento em Campo Grande: o Soul Corpal Living Resort. O projeto marca a entrada da empresa na Capital Sul-mato-grossense e traz uma proposta que une urbanismo, natureza, lazer, esporte e convivência em um só lugar.

Especializada no desenvolvimento de empreendimentos horizontais planejados, a Corpal reúne 18 anos de atuação e mais de 8 milhões de m² urbanizados em 32 cidades de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Essa trajetória sustenta a chegada da incorporadora à capital, com um projeto alinhado ao porte, ao potencial econômico e às novas demandas de moradia de Campo Grande.

No empreendimento, essa visão se traduz em áreas verdes, lagos, espaços gastronômicos, ambientes de bem-estar, lazer completo, complexo esportivo e a primeira piscina com praia de Mato Grosso do Sul. Mais do que um endereço residencial, o Soul propõe uma rotina em que a casa se amplia para além do lote, com espaços pensados para encontros, descanso, movimento e convivência.

“Chegar a Campo Grande com o Soul é um passo muito importante para nós. A capital tem força econômica, qualidade de vida e um público que valoriza projetos bem planejados. Nosso objetivo é contribuir com a cidade trazendo um empreendimento conectado à natureza, ao bem-estar, à segurança e à convivência, com diferenciais inéditos para Mato Grosso do Sul”, destaca Fernando Fuziy, CEO da Corpal.

Com o Soul, a Corpal inicia sua presença em Campo Grande apresentando um projeto alinhado ao crescimento da cidade e às novas formas de morar, viver e construir o futuro.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram