Administradores celebram 60 anos da profissão no Brasil, transformando gestões e impulsionando o crescimento do país

“Administração vai muito além da sala de aula”: profissionais celebram conquistas, a superação dos desafios e falam sobre o futuro da profissão no Brasil

Em 2025, a Administração completa 60 anos como profissão regulamentada no Brasil. A data remete à Lei nº 4.769/1965, de 9 de setembro de 1965, que reconheceu oficialmente a atividade de administrador e abriu caminho para o fortalecimento de uma das carreiras mais importantes para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do país.

Desde então, a trajetória da Administração se confunde com a própria evolução do Brasil. Administradores atuam em empresas, órgãos públicos e organizações do terceiro setor, contribuindo para a inovação, governança, sustentabilidade e competitividade.

A regulamentação trouxe reconhecimento e legitimidade a uma área que já ganhava relevância com a modernização do setor produtivo. Ao longo das décadas, os Conselhos Regionais de Administração (CRAs) e o Conselho Federal de Administração (CFA) desempenharam papel central na organização da categoria, definição de padrões éticos e consolidação da identidade profissional.

O presidente do CRA-MS (Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul), Marcelo Gomes Soares, também destaca o avanço conquistado pela regulamentação e a atuação dos Conselhos para valorizar a profissão.

“O CRA-MS tem atuado fortemente na sua principal missão institucional, que é a fiscalização da profissão, mas também na área de capacitação e eventos, realizando cursos, workshops, palestras e encontros que trazem temas atuais para os profissionais de administração e os mantêm competitivos. Além disso, buscamos parcerias estratégicas com entidades privadas, públicas e universidades, para abrir espaço para os administradores e aproximar a academia do mercado.”

Marcelo ressalta ainda o apoio ao jovem profissional. Para ele, a principal conquista ao longo dessas seis décadas foi transformar a Administração em uma profissão estruturada e indispensável.

“O CRA tem incentivado o primeiro registro, reintegrando esse novo administrador ao mercado de trabalho. Também atuamos no fortalecimento da identidade profissional, por meio de campanhas que destacam a importância da Administração para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso do Sul. Isso representa um avanço significativo tanto para os profissionais quanto para a sociedade, que se beneficia da atuação extremamente técnica e ética dos administradores.”

Administrador com 18 anos de carreira destaca impacto da profissão no setor financeiro

Com quase duas décadas de experiência no setor financeiro, o administrador Eduardo Pereira, que hoje ocupa o cargo de gerente-geral de agências bancárias, decidiu pela profissão por enxergar nela a possibilidade de estruturar negócios, integrar planejamento e gestão de pessoas para alcançar resultados efetivos. Sua primeira oportunidade surgiu na própria empresa em que construiu toda a trajetória.

Ao longo da carreira, enfrentou diversos desafios, sempre recorrendo às ferramentas da Administração para planejar, organizar o trabalho, estruturar planos de negócios e gerir equipes. “A Administração me ajudou a enfrentar cada etapa da carreira, desde o início até hoje”, afirma.

Seu impacto na organização foi além dos resultados diretos, ele contribuiu para o desenvolvimento de colegas, investiu em duas pós-graduações e atualmente cursa mestrado. “Toda essa bagagem acadêmica me ajudou a tomar decisões mais assertivas e gerar resultados consistentes para a empresa”, destaca.

Para Eduardo, o administrador se diferencia dos demais gestores pela formação ampla, que une finanças, marketing, operações, estratégia e pessoas, possibilitando uma visão sistêmica e sustentável do negócio.

Sobre as novas tecnologias, acredita que a inteligência artificial e ferramentas digitais já transformam a rotina da profissão. “Elas tornam a Administração mais eficiente e estratégica, automatizam tarefas, aprimoram análises e exigem que o administrador desenvolva habilidades digitais e capacidade de adaptação”, avalia.

Aos jovens que iniciam no curso, deixa uma recomendação: “Administração vai muito além da sala de aula. É preciso aplicar os conteúdos na prática, cultivar pensamento crítico, desenvolver liderança e se manter aberto às transformações do mercado.”

Do sonho de infância à liderança estratégica, a trajetória de uma administradora em destaque

Desde criança, a administradora Andressa Esquível, sempre se encantou com números e organização. Gostava de contar moedas da bolsa da tia e dizia que um dia trabalharia em banco. O sonho se concretizou cedo, quando teve sua primeira oportunidade no setor financeiro de uma grande empresa, onde começou como menor aprendiz e chegou ao cargo de supervisora.

Hoje, ela atua em uma instituição financeira multinacional, onde está há sete anos. Apesar da trajetória sólida, aponta que a profissão ainda enfrenta desafios de reconhecimento. “Muitos acreditam que o administrador é alguém que não sabia o que escolher para cursar. Isso desvaloriza a carreira e, muitas vezes, as vagas ofertadas não têm remuneração compatível com o cargo exercido”, critica.

Com visão estratégica, ela acredita que seu trabalho impacta diretamente nos resultados da organização. “O feeling de administrador ajuda a alcançar melhores decisões e planejar melhor o dia a dia, aumentando a eficiência”, afirma. Para ela, a grande diferença do administrador em relação a outros gestores é a formação ampla, que integra diversas áreas do negócio.

As novas tecnologias e a inteligência artificial, em sua visão, são aliadas. “Vieram para somar, trazendo soluções mais assertivas, aumentando a produtividade, reduzindo erros e custos”, explica.

Aos jovens que ingressam no curso de Administração, deixa um conselho: “Agarrem as oportunidades, busquem conhecimento constante e façam a diferença. A Administração é uma profissão linda e essencial em todas as áreas. Pensem fora da caixa”, finaliza.

Desafios do presente e metas para o futuro

Apesar das conquistas, a profissão enfrenta desafios contemporâneos. A competição com outros profissionais por cargos de liderança, a rápida evolução tecnológica e a necessidade de atualização constante são questões centrais. Ferramentas de inteligência artificial, big data, automação e práticas ESG já transformam a rotina de gestores e exigem novas competências. O presidente do CRA-MS acrescenta que as mudanças sociais e tecnológicas também redefiniram o papel do administrador.

“O que mais impactou a profissão foi a evolução do papel do administrador, que deixou de ser apenas um executor de tarefas burocráticas para se tornar um líder estratégico, inovador e um agente de transformação da sociedade. A transformação digital, a diversificação das áreas de atuação e a valorização da ética e da responsabilidade socioambiental, alinhadas a padrões internacionais como o ESG, são marcos dessa evolução.”

O cenário futuro aponta para profissionais multidisciplinares, capazes de unir habilidades técnicas e socioemocionais. Visão estratégica, pensamento crítico, inovação, domínio de ferramentas digitais e sensibilidade para questões sociais e ambientais serão indispensáveis.

Ao longo de seis décadas, administradores foram protagonistas na criação e gestão de empresas, na condução de políticas públicas e na estruturação de iniciativas sociais. A presença de profissionais qualificados em cargos de gestão aumentou a competitividade das empresas, melhorou serviços públicos e promoveu soluções mais eficientes para a sociedade.

Segundo dados mais atualizados do Sistema CFA/CRAs (Conselho Federal de Administração e Conselhos Regionais de Administração), em 2022 o número de administradores registrados havia chegado próximo a 300 mil, o que representa um crescimento de cerca de 14,4 % em relação a 2006, quando esse número era de aproximadamente 259 mil

O marco de 60 anos de regulamentação é, portanto, não apenas uma celebração histórica, mas um convite para refletir sobre o futuro da profissão. Com desafios e oportunidades, a Administração continua sendo peça-chave para soluções inteligentes, gestão eficiente e crescimento econômico sustentável do Brasil.

