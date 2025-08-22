Lula pressiona países ricos por financiamento climático durante conversa sobre a Amazônia

Presidente brasileiro defende preservação da floresta, proteção de povos locais e criação de conselho internacional de clima

Em Bogotá, na Colômbia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta sexta-feira (22) o comprometimento insuficiente de países ricos no combate às mudanças climáticas e reforçou que a COP30, marcada para novembro em Belém (PA), já está em fase de preparação. O encontro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) reuniu líderes de países amazônicos para tratar de preservação ambiental e políticas de sustentabilidade.

Lula cobrou que os compromissos firmados na ONU sejam efetivamente cumpridos e propôs a criação de um conselho de clima capaz de mobilizar governos a executar as decisões internacionais. O presidente também defendeu que os países mais ricos ampliem os recursos financeiros destinados à proteção das florestas tropicais, citando o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF) como mecanismo estratégico de apoio.

“O futuro da Amazônia não depende apenas dos países da região. Mesmo que mais nenhuma árvore seja derrubada, a floresta continuará em risco se o resto do mundo não reduzir os gases de efeito estufa”, afirmou Lula. Ele destacou que a proteção ambiental deve andar junto com a preservação das comunidades indígenas, ribeirinhas e extrativistas.

O presidente ainda anunciou a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, em Manaus, que terá papel no combate ao garimpo ilegal, narcotráfico e contrabando de armas. Segundo Lula, a segurança na floresta é essencial para garantir que a preservação ambiental seja efetiva e beneficie os povos que vivem na região.

