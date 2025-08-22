Empresários suspeitos são presos de furtar energia elétrica na Capital

O levantamento apontou fraude nas leituras de energia nos últimos 6 meses; Outros dois empresãrios não forma encontrados no local

Na última quinta-feira (21), dois empresários foram presos por furto de energia elétrica e outro conduzido a delegacia em Campo Grande. A ação foi realizada durante uma operação que fiscalizou diversos estabelecimentos na cidade. Em cinco deles, foram constatados furtos de energia.

Os levantamentos foram realizados pela concessionária de energia, que constatou discrepâncias nas leituras de energia nos últimos 6 meses, que ocasionou prejuízo, além dos riscos inerentes às ligações clandestinas.

A operação foi realizada 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande com apoio da Energisa e Perícia Técnica. Os dois empresários foram presos e um foi conduzido para Delegacia de Polícia, onde foi indiciado formalmente. Outros dois comerciantes não foram localizados nos estabelecimentos.

Segundo a Polícia Civil, a ligação clandestina de energia elétrica, seja àquela realizada diretamente na fiação ou mediante fraude no contador, constitui crime, nos termos dos Arts. 155 ou 171 do Código Penal, podendo ocasionar a prisão em flagrante.

