Câmara Municipal realiza audiência sobre reativação da Malha Oeste

O evento acontece nesta sexta-feira (15), e contará com a presença do cônsul da Bolívia segundo a vereadora Luiza Ribeiro

Será realizada nesta sexta-feira, na Câmara Municipal, uma Audiência Pública para debater a reativação da Ferrovia Malha Oeste. O evento irá contar com a participação do Cônsul da Bolívia, Simons William Durán Blaccut, o que demonstra a dimensão internacional do tema já que a reativação da Malha é estratégica para a Rota Bioceânica.

O objetivo do encontro é debater com a população de Campo Grande, sobre a importância estratégica da retomada da ferrovia para a Capital, o Estado e todo o eixo logístico Centro-Oeste/Sudeste. A audiência contará com a presença de parlamentares e autoridades dos níveis municipal, estadual e federal.

“Esse é um debate fundamental para o futuro de Campo Grande e do nosso Estado. A reativação da Malha Oeste pode transformar nossa logística, impulsionar a economia, gerar empregos e fortalecer a integração latino-americana. Precisamos unir forças e promover o diálogo entre todos os envolvidos”, destacou a vereadora Luiza Ribeiro.

Importância da Malha

A reativação da Malha Oeste é vista como um passo decisivo para reposicionar Campo Grande como um centro logístico nacional, com impacto direto no desenvolvimento econômico, na geração de empregos e na integração com a Rota Bioceânica, especialmente por possuir bitola compatível com a da Bolívia, o que pode facilitar a conexão ferroviária com países vizinhos e abrir caminho para um novo corredor internacional até os portos do Pacífico.

Além dos parlamentares locais, também já confirmaram presença importantes nomes que atuam na articulação logística nacional, como: João Carlos Parkinson de Castro, ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores e coordenador nacional dos Corredores Rodoviário e Ferroviário Bioceânicos; Vander Loubet, deputado federal por Mato Grosso do Sul; Jilmar Tatto, deputado federal por São Paulo; Zeca do PT, deputado estadual em Mato Grosso do Sul; Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, SEAD (secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos); José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil; Lúcia Maria Mendonça Santos, coordenadora nacional do Setorial de Logística, Transporte e Mobilidade Urbana do Partido dos Trabalhadores; José Augusto Valente, ex-secretário de Política Nacional de Transportes; e Paulo João Estausia, presidente da CNTTL (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística).

O encontro acontece na Câmara Municipal de Campo Grande, nesta sexta-feira (15), a partir das 9h.

Por Gustavo Nascimento

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram