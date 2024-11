Flamengo vence Cruzeiro por 1 a 0 e volta a quarta posição no Brasileirão

No duelo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (6), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). O único gol da partida foi marcado por David Luiz, aos 7 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta rápida que surpreendeu a defesa do Cruzeiro.

Com o triunfo, o Flamengo alcança 58 pontos e reassume a quarta posição na tabela do Brasileirão. Já o Cruzeiro permanece com 44 pontos, ocupando a oitava colocação.

O jogo teve um início disputado, com o Cruzeiro aproveitando o apoio de sua torcida para tentar impor pressão sobre o Flamengo. Nos primeiros 15 minutos, a equipe mineira dominou as ações ofensivas, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. O Flamengo, que entrou em campo com um tempo alternativo, equilibrou as ações ao longo do primeiro tempo e criou boas chances, incluindo uma finalização perigosa de Bruno Henrique, que acertou a travessia do goleiro cruzeirense Cássio. Mesmo com a tentativa de ambos os lados, o placar se manteve inalterado na primeira etapa.

No segundo tempo, o Flamengo abriu o placar logo no início. David Luiz cobrou uma falta rapidamente, aproveitando a desatenção da barreira cruzeirense, e colocou a bola no canto esquerdo de Cássio. Após o gol, o Cruzeiro intensificou a tentativa de ataque, mas o Flamengo manteve o controle do jogo, fechando os espaços e neutralizando as principais investidas do tempo mineiro.

A equipe carioca ainda chegou a balançar as redes novamente com Alcaraz, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. No apito final, a torcida do Cruzeiro não escondeu a insatisfação com a derrota, vaiando os jogadores.

Agora, o Flamengo se prepara para a final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, marcada para o próximo domingo (10). O Cruzeiro, por sua vez, tentará se recuperar na competição nacional e volta ao campo no sábado (9), quando enfrentará o Criciúma em casa.

